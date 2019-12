Hulshorst en Sneller na een jaar uit elkaar

Bij de evaluatie tussen beide partijen is gebleken dat de visie van de clubleiding en de trainer uit Apeldoorn niet overeen komt. Hoewel er de intentie was om langere tijd samen te werken, is daarom besloten tot een scheiding.

Club en coach proberen in de tweede helft van het seizoen de plaats in de derde klasse veilig te stellen. Hulshorst overwintert samen met Oene op de laatste plaats in de derde klasse C.