Hulshorst gaat tegen Hattem strijdend ten onder

DERDE KLASSEVoor de zesde achtereenvolgende keer is Hulshorst tegen een verliespartij aangelopen. Op De Eendracht viel tegen Hattem de definitieve genadeklap in blessuretijd (1-3).

In de eerste helft is Hattem de bovenliggende partij, met meteen een grote kans voor Felix Noordberger. Een goede individuele actie van Stijn Eckhardt levert bijna de voorsprong op voor Hulshorst maar zijn inzet wordt gepareerd door doelman Stefan de Weerdt. Een kat en muisspel is het gevolg. Hattem speelt iets beter, Hulshorst werkt keihard. Na een half uur spelen breekt Noordberger de ban wanneer de bal uit zijn ragfijne vrije trap achter de verbouwereerde Thijs Menges valt.

Koud uit de kleedkamer komt Hulshorst terug. Een goede trekbal van Bart de Zwaan wordt op waarde geschat door Eckhardt, die scoort. Na de gelijkmaker sluipt er wat frustratie in de ploeg bij Hattem, dat daar ook energie uit haalt. Daardoor wordt de voorsprong weer snel een feit. Noordberger vindt in eerste instantie Menges op zijn weg, maar Ayoub Ben Ali Ahlaq is het meest attent in de rebound.

Hulshorst geeft zich niet gewonnen. Invaller Melle van der Salm heeft de 2-2 op zijn schoen, maar oog in oog met De Weerdt schiet hij voorlangs. Ruben van Loo komt enkele minuten later in kansrijke positie na goed opstomen van Haroen Sirat en een goed overstapje van Brandon Akolade. Maar zijn schot mist kracht.

In blessuretijd beslist Hattem het duel, via een counter van Ben Ali Ahlaq. Voor Hulshorst-trainer Harrold Sneller is het een hard gelag. ,,We belonen onszelf niet, daar zit het manco.’’