Hulshorst wint derby met ruime cijfers van Elspeet

In de eerste helft waren de kansen spaarzaam voor allebei de teams. De 1-0 viel nog wel vlak voor rust door een strak schot van Hulshorst-speler Niels Meussen.

Na de theepauze zocht Hulshorst meer de aanval en dat resulteerde ook in doelpogingen. De ploeg kwam op 2-0, maar moest later nog een tegentreffer incasseren. Elspeet had niet meer de kracht om voor meer te gaan.