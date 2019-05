Hurenkamp geeft met voorspelde goal aanzet tot titel- én afscheidsfeest bij Brummen

WWNA grijpt naast periodeti­tel

18:28 In Beekbergen is WWNA er zondagmiddag niet in geslaagd om het tweede ticket voor de nacompetitie te bemachtigen. De mannen van trainer Bernard van Werven gingen met 3-0 onderuit en kunnen nu alleen nog proberen om met een zo goed mogelijk resultaat de reguliere competitie af te sluiten.