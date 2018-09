Idrissi dartelt over het kunstgras van Alcides en helpt AZ een ronde verder

Serieuze hoop op een stunt was er amper bij Alcides, dat donderdag het sterke AZ ontving in de eerste ronde van de KNVB-beker. Van de uitslag, 0-6, keek in Meppel dan ook helemaal niemand op.

De handen gingen na vijftig minuten voetballen hoopvol op elkaar, gevolgd door oeh's en ah's uit honderden kelen. Alcides had zojuist dé kans van de wedstrijd gekregen. Paal, lat, over. In een paar tellen tijd lukte het de Meppelers niet om de eretreffer tegen AZ te maken. Gevalletje pech.

Had die bal wél gezeten, dan was het desalniettemin geen echte wedstrijd meer geworden. AZ, de eredivisionist uit Alkmaar, leidde op dat moment al met 0-4. Probleemloos. Alle doelpunten vielen voor de pauze, in een fase waarin de ploeg van coach John van den Brom niet verslapte. Johnsen, Idrissi, Maher en Rotariu scoorden. Geen misselijke doelpunten, overigens.

Vooral Idrissi waande zich op sportpark Ezinge in een speeltuin. Dribbeltje hier, overstapje daar. En alles op hetzelfde hoge tempo. Rechtsback Jari Mooij beleefde een lastig potje tegenover de linksbuiten van AZ. Diezelfde Idrissi maakte twintig minuten voor tijd, nadat Alcides de poorten een tijdje aardig gesloten had gehouden, ook nog de 0-5. De uitslag liep daarna verder op: opnieuw was het Idrissi die scoorde, vanaf elf meter na een door arbiter Joey Kooij makkelijk gegeven strafschop.

Zo werd het uiteindelijk een (verwachte) ruime nederlaag voor de thuisclub, uitkomend in de hoofdklasse op zondag: 0-6. Toch wandelden de supporters van Alcides tevreden richting de kantine, auto of fiets: deze ervaring pikte niemand ze meer af. Ook al is het korte bekersprookje nu al voorbij.