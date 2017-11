Iedereen blij met huurconstructie in de voetbalkelder

Huurconstructies in de kelder van het amateurvoetbal. Je ziet het zelden of nooit. Ruurlo en DEO verrasten hun leden dit seizoen echter met de overstap op tijdelijke basis van Stan Witteveen; de keeper verkaste van de vierdeklasser naar de een niveau lager spelende club.

Geld is er niet mee gemoeid, maar verder heeft de overgang alle overeenkomsten van een huurconstructie die in het betaalde voetbal niet zou misstaan. Witteveen staat dit seizoen onder de lat bij het eerste elftal in Dijkhoek, maar blijft de keeperstrainingen in Ruurlo volgen. De 19-jarige sluitpost kan zo ervaring opdoen in een eerste elftal, om vervolgens terug te keren als eerste doelman bij Ruurlo.

Win-win

,,Een win-winsituatie", concludeert Witteveen zelf. ,,DEO lost hiermee hun keepersprobleem op en ik kan ervaring opdoen in een eerste elftal. Bij Ruurlo zelf was ik dit seizoen niet in aanmerking gekomen voor een plek in het eerste."

De constructie werd bedacht door DEO-trainer Christian Diepenbroek. Hij komt uit Ruurlo, speelde jaren bij de plaatselijke voetbalclub en is goed bevriend met Ruurlo-trainer Wouter Schouten. ,,We hadden bij DEO alleen nog een tweede keeper van 45 en een jonge keeper die nog niet klaar was voor de stap naar de vijfde klasse", kijkt Diepenbroek terug op het ontstaan van de 'huurovereenkomst'.

Perfect

,,Omdat ik Ruurlo goed ken, wist ik dat Stan naar de senioren moest, maar niet in aanmerking kwam voor een plek in het eerste. Ik ben met Wouter en Ruurlo om de tafel gaan zitten en zo kwamen we tot deze constructie. Een perfecte oplossing. We hebben bij DEO nu een goede keeper en Stan krijgt de kans zich nog meer te ontwikkelen."

Witteveen twijfelde geen moment toen Diepenbroek en Schouten bij hem kwamen met het voorstel. Hoewel de goalie door blessures van andere doelmannen op zijn 16e al debuteerde in het eerste van Ruurlo, zou een plek in het keurkorps van Schouten dit seizoen normaal gesproken ver weg zijn.

Vijf keepers

,,Wouter Schouten zei eerlijk dat we met vijf keepers waren voor de eerste twee elftallen. Dat zijn er te veel. De stap naar DEO leek me daarom wel wat. Bovendien kende ik al wat jongens van het team, omdat ik in Borculo op school heb gezeten. Het is een jong elftal, waarin ik vanaf het begin goed ben opgevangen. Ik ben gewoon een volwaardig lid van het eerste."

Hoe lang dat zal duren, weet Witteveen niet. ,,Ik blijf de keeperstrainingen van mijn vader volgen, zodat ik binding houd met Ruurlo. Teruggaan zou ook zomaar over een seizoen of drie kunnen zijn. In de loop van tijd kijken we wat ik wil, hoe Ruurlo erover denkt en hoe DEO er tegenaan kijkt. Als DEO volgend seizoen weer een keeper heeft, houdt het verhaal op. Maar tot die tijd zit ik hier perfect."

Witteveen heeft het uitermate naar zijn zin. ,,We voetballen bij DEO dit seizoen goed, met een heel jong elftal. De verdediging is even oud als ik, toch staat het allemaal prima. Verder krijg ik hier kansen om mij te onderscheiden. Het is nu aan mij om mezelf in Dijkhoek verder te ontwikkelen, zodat ik uiteindelijk bij Ruurlo onder de lat kom te staan."