IJhorst verlost zichzelf na rust tegen Giethoorn

Video Warnsveldse Boys fileert Helios

17:09 In een wedstrijd die vanaf de eerste minuut bijzonder boeide heeft Warnsveldse Boys gehakt gemaakt van het Deventer Helios. De 4-0 zege voor de thuisploeg is geenszins geflatteerd te noemen en betekent dat de koppositie nu ook op basis van verliespunten in handen is.