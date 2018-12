IJsselcup vult winterstop in Zwolle

Concurreren met het Protos Weering-toernooi (honderd teams, twintig sporthallen) is niet aan de orde, maar de strijd om de IJsselcup heeft de laatste jaren wel aan populariteit gewonnen. Het is tijdens deze winterstop het enige zaalvoetbaltoernooi in Zwolle, omdat de strijd om de Jo van Marle-bokaal niet op de kalender staat. Daardoor zijn er wel drie Zwolse debutanten in het startveld opgenomen: SVI, Be Quick’28 en Zwolsche Boys.