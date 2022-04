IJsselstreek nadert de topploegen na winst op De Hoven, Lettele doet prima zaken

Middenmoter De Hoven leed een volgens trainer Gerton te Winkel in 4F geflatteerde 3-0 nederlaag bij subtopper IJsselstreek. ,,We krijgen allebei zes kansen. Bij hun gaan er drie in en wij missen ze. Beter kan ik het niet uitleggen. We moeten onszelf in de spiegel aankijken.”

Dat legde de druk op maandag, als De Hoven de nummer voorlaatst Emst treft. Een wedstrijd die volgens Te Winkel gewonnen moet worden. ,,Het bleek vanavond ook weer dat we ons met dit soort ploegen prima kunnen meten, maar we zijn nog niet veilig. Daar moeten we eerst voor zorgen.”