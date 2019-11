IJVV en Lindeboom verbreken de relatie in de zomer

,,De persoon Eduard Lindeboom past zeer goed bij onze vereniging, wat er voor zorgt dat de samenwerking altijd zeer prettig en open is. Na een mooie periode van drieënhalf jaar, is het goed om nu een frisse wind te laten waaien”, verklaart Eric Klunder, lid van de technische commissie, op de website van de tweedeklasser.

Lindeboom stapte in november 2015 in bij IJVV, nadat Brugt Bergsma was vertrokken. Na een achtste, vierde en wederom een achtste stek, staan de IJsselmuidenaren nu zesde in de grote middenmoot. Zwollenaar Lindeboom was eerder hoofdcoach van Wijthmen, WVF, HTC en Alcides.