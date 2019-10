IJVV moet het doen met doelpuntloos gelijkspel

Gescoord wordt er wel door IJVV, maar juist op dat moment gooit de assistent-scheidsrechter roet in het eten. Hij besluit na een dik half uur de vlag omhoog te gooien en daar gaat de scheidsrechter op in. Bij IJVV snappen ze er niets van en het lijkt ook een zuivere goal. Het is de thuisploeg blijkbaar niet gegeven.

IJVV bouwt de druk daarna gestaag op, maar die eindpass... Tja, die eindpass. Zo ongeveer iedere aanval strandt rond het strafschopgebied, het is voor alles in rood en wit om gek van te worden. Het gaat ook niet meer lukken, al wordt in de slotfase nog wel de paal geraakt en schreeuwt het thuispubliek nog een keer om een penalty. Die komt er niet, waardoor IJVV - Vroomshoopse Boys eindigt in 0-0. Het is niet anders.