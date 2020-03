IJVV versterkt zich met aanvaller Hellendoorn van Go Ahead Kampen

Hellendoorn, die ook op het middenveld uit de voeten kan, doorliep de gehele jeugdopleiding van de Kampenaren en maakte al vroeg zijn debuut in het eerste elftal. Dit seizoen kwam hij tot 200 minuten in de hoofdmacht.

Emiel Diender, vanaf volgend seizoen trainer van IJVV, is zeer tevreden met de komst van Hellendoorn naar Den Uithoek. ,,Julian is een speler die ik in de beoogde speelwijze nodig heb”, verkondigt Diender. ,,Met zijn specifieke kwaliteiten en diepgang kan hij een belangrijke bijdrage leveren aan het aanvalsspel. Hierdoor worden we minder voorspelbaar.”