IJzerman plakt er een derde seizoen aan vast bij Dieze West

De jonge hoofdtrainer, die in 2018 stopte met voetballen, is bezig aan zijn tweede seizoen bij de club waar hij vijf jaar speelde. Met Dieze West veroverde hij dit seizoen de eerste periode, maar het duurde vrij lang voordat IJzerman de knoop doorhakte om er een derde seizoen aan vast te plakken.

,,Ik ben gek met deze club, en met de mensen die er werken. Dus wat dat aangaat was het geen moeilijke keuze. Maar je moet er toch 100 procent achter staan. Je denkt wel na over of het goed is voor mij en de club om nog een jaar door te gaan. Kun je spelers nog raken? Is die chemie er nog? Ik denk dat dat nog niet uitgewerkt is, en de club ook niet”, zegt IJzerman.