'Ik ben bang dat we Alex nooit bij Rohda Raalte kunnen houden'

GROOT TALENTAlex de Jong is pas 17 jaar, maar houdt zich moeiteloos staande in het defensieve hart van eersteklasser Rohda Raalte. ,,Alsof hij er al jaren staat."

Wie zijn oor dezer dagen te luister legt bij Rohda Raalte, moet haast denken dat de geest van Johan Cruijff rondwaart op Sportpark Tijenraan. De club zet nadrukkelijk in op eigen jeugd en haalt alleen spelers van buitenaf wanneer dit 'gerichte versterkingen' zijn. ,,Wat is er nou mooier dan een Raalter jongensploeg te zien voetballen?'', werpt bestuurslid technische zaken Marc Huijsmans op.

Bravoure

Nieuwste exponent uit de opleiding is verdediger Alex de Jong. Pas 17 jaar en geen jongen uit het dorp - De Jong woont in Nijverdal - maar wel een speler die alle junioren-elftallen van Rohda heeft doorlopen. In die zin een kind van de club. De mbo-student installatietechniek beleeft dit seizoen zijn doorbraak in het eerste elftal. Met bravoure, overtuiging en wils- en duelkracht profileert hij zich in het defensiecentrum. ,,Alsof hij er al jaren staat", glundert Huijsmans.

De Jong erkent dat het 'prima' gaat. Hij stond vier competitieduels in de basis, zijn eerste balcontact was een assist en hij scoorde in de laatste wedstrijd voor de winter tegen Stevo (2-2). ,,Maar ik had liever niet gescoord en wel gewonnen."

Zelfkritisch

De tiener is zelfkritisch: ,,Ik wil uitgroeien tot cruciale speler van Rohda. Maar dan moet ik me wel op alle vlakken verbeteren. Deze stap is groter dan die van de B1 naar de A1. Bij de senioren moet je veel sneller handelen, de bal nauwkeuriger controleren, meer vooruit denken en beter je positie kiezen. Gelukkig krijg ik veel tips van mijn medespelers en van de trainer."

Ja, De Jong zegt goed te zijn opgevangen in de hoofdmacht. ,,We trainen op niveau. Lekker fel, alles geven. Daar houd ik van. In de A1 kon het nog een keer op tachtig procent, maar nu niet meer."

Voetballende forens

Sinds de C-junioren is de trein zijn beste vriend. Het voertuig brengt hem drie keer per week van Nijverdal naar Raalte en terug. Na de winterstop waarschijnlijk vier keer, het plan is de trainingsfrequentie op te schroeven. De voetballende forens weet zich in goed gezelschap van Teun Bakhuis en Sander Blok, zijn team- én dorpsgenoten.

,,Tot en met de D voetbalde ik bij SVVN in Nijverdal'', vertelt De Jong. ,,Ik had al eens meegetraind bij FC Twente, maar dat was op woensdagmiddag en dan wilde ik liever met mijn vriendjes spelen. Mijn broer Robin voetbalde al bij Rohda, ik ging een keer met hem mee en het beviel goed."

Gouden beslissing

Dat was wederzijds, de Raaltenaren verleidden hem tot een overstap. Een gouden beslissing, nu al is De Jong rijp voor het echte werk. ,,Ik ben bang dat we hem nooit kunnen behouden'', zegt Huijsmans. ,,Het zal me niet verbazen als Alex op termijn de stap maakt naar het betaalde voetbal. Hij is nog zo jong, maar nu al zo volwassen."