In de burenruzie tussen Avereest en DVC staat alleen Dimitri Tempelman op scherp

vierde klasse Rekenmachi­ne moet op zak blijven na middag vol frustratie bij Zalk: ‘Dan heb je een excuus’

De confrontatie met VHK levert voor Zalk een frustrerende middag op. Niets lukt in een poging om weer bij de runner-up in de buurt te komen. Vrij kansloos wordt het 0-3 en verspringt het verschil met de bezoekers van vier naar zeven punten. Hoewel de aansluiting de afgelopen weken verloren is gegaan, is de hoop op nacompetitie niet vervlogen.

16:00