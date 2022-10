In de districtsbeker krijgt Flevo Boys eindelijk een opvolger, veel doordeweekse wedstrijden

De laatste winnaars van de diverse districtsbeker liggen verborgen onder een dikke laag stof. In het voorjaar van 2019 werd het toernooi voor de laatste keer volledig uitgespeeld. In district Noord won Flevo Boys de bokaal in een finale tegen VEV'67 (7-0). In het oosten was DUNO uit Doorwerth de sterkte in de eindstrijd tegen Rohda Raalte (0-2). In de seizoenen daarna was corona - al dan niet hevig - de spelbreker.