In de districtsbeker: WHC verslikt zich in vierdeklasser en FC Meppel haalt bijna de dubbele cijfers

De amateurs zijn op zoek naar de opvolgers van de bekerwinnaars van 2019: Duno (Oost) en Flevo Boys (Noord). Dit overzicht wordt gedurende de week aangevuld met uitslagen en verslagen.

13 november

Meerdere ploegen waren blij dat ze zich even niet op de competitie hoefden te richten. ASV Dronten, bijvoorbeeld. De Drontenaren waren met negen punten uit de eerste drie wedstrijden uitstekend begonnen, maar de laatste drie duels werden niet gewonnen. In de districtsbeker viel er wel wat te vieren. ASV Dronten stapte na een knotsgek duel met KHC uit Kampen als winnaar van het veld: 2-3. En dat is knap, want KHC speelt een niveau hoger. ,,De overwinning is voetballend gezien een beloning voor onze positieve spelopvatting’’, zei trainer Patrick Posthuma over de overwinning van zijn ploeg.

In Meppel kreeg de plaatselijke FC bezoek van Tonego. De tweedeklasser uit Luttelgeest kwam geen moment in de buurt van een stunt. Integendeel zelfs. FC Meppel bleek een paar maatjes te groot: 7-0. Met zeven tegentreffers kwamen de bezoekers er eigenlijk nog wel genadig vanaf.

Een enorme stunt vond wel plaats in Daarlerveen. Daar dacht eersteklasser WHC uit Wezep zich wel even ten koste van vierdeklasser VV Daarlerveen te plaatsen voor de volgende ronde. Niets bleek echter minder waar. Na negentig minuten hadden beide ploegen een keer gescoord. Strafschoppen moesten dus de beslissing brengen. Die nam de thuisploeg beter, waardoor niet WHC, maar het nietige VV Daarlerveen in de koker belandt voor de volgende bekerronde.

Er werden niet alleen in Daarlerveen strafschoppen genomen. Ook WVF had die nodig om zich ten koste van Zwart-Wit‘63 te verzekeren van een plek in de volgende ronde. Hatto Heim maakte het net zo spannend. De ongeslagen koploper van 3C verslikte zich bijna in Bruchterveld. Na strafschoppen kon de ploeg uit Hattem toch nog opgelucht ademhalen.

In Nijverdal stonden twee derdeklassers tegenover elkaar. De Zweef gaat aan de leiding in 3D, veroverde vorige week nog de periodetitel en begon dan ook als favoriet aan het thuisduel met DVC Dedemsvaart. De bezoekers tapten echter uit een ander vaatje dan in de competitie en trakteerden de thuisploeg op een 0-2 nederlaag. Melvin Hulleman en Ben Gerritsen zorgden in de tweede helft voor de goals.

11 november

Strafschoppen geven de doorslag bij de bekerduels van Voorwaarts Twello en AZC. Dat loopt een keer goed en een keer slecht af voor de regionale ploeg.

Dat derdeklasser AZC een strafschoppenserie afdwingt tegen Quick'20, koploper in de tweede klasse, is knap. Maar de Zutphense ploeg verspeelt een 2-0 voorsprong. De favoriet uit Oldenzaal ontsnapt via de penalty's aan een deceptie.

Bij eersteklasser Voorwaarts T. is het omgekeerd. Door doelpunten van Samuel Wakana en Bruce Schotman wordt twee keer een achterstand weggepoetst tegen SKV, derdeklasser uit Wageningen. Maar in Twello is de ploeg van trainer Berthil ter Avest de gelukkigste, en daarmee zal het spel snel vergeten worden.

Een partij om van te smullen is het duel tussen WSV en MASV, eersteklasser uit Arnhem. Door toedoen van Ife Oduguwa (twee) en Jesper Kok is het na een uur spelen 3-0. Maar de Apeldoornse tweedeklasser raakt daarna alles kwijt, het wordt 3-4. Volgens trainer Jordy Vakkert is het een bekerpotje waar alles in zit, inclusief een opstootje aan het einde. De gasten lachen het laatst.

Ook vierdeklasser Apeldoornse Boys ligt uit het toernooi na een spannend duel tegen een sterkere tegenstander. Tweedeklasser AVW'66 krijgt twee strafschoppen. Bij de eerste inzet heeft doelman Yasin Türkyilmaz geen kans (0-1), maar de goalie keert de tweede poging. Toch is de treffer van Roland Brand niet genoeg over verder te bekeren (1-2). Trainer Stephan Quack is wel tevreden: ,,We hebben laten zien dat we mee kunnen tegen een ploeg die voetballend beter is dan ons. We kunnen vertrouwen halen uit deze wedstrijd.”

Derdeklasser Nieuwleusen heeft de huid duur verkocht tegen eersteklasser Rohda. Jille Brinksma is op het tweede veld - het hoofdveld heeft geen licht - al snel de eerste doelpuntenmaker. Maar Rohda herstelt zich vlot, Kevin Peppels tekent voor de gelijkmaker en na een ongelukkige handsbal van Malestein benut Mart Lugtenberg een strafschop (1-2 na een half uur). Omdat Julian van Hoogstraten daarna twee treffers maakt wordt het niet superspannend, maar de uitdager uit Nieuwleusen doet tot aan het einde goed mee.

Thomas Nijkamp is de enige doelpuntenmaker in het duel tussen tweedeklasser Hulzense Boys en derdeklasser Overwetering. Het verschil tussen beide teams is aanzienlijk, maar de elf uit Hulsen kan dat niet in meer treffers uitdrukken.

Twee derdeklassers treffen elkaar in Diepenveen, maar daar toont FC Ommen zich duidelijk de betere. Via Jorn Hekman en Martijn Deuten wordt rond de rust het verschil gemaakt. In de laatste minuut voegt Rik Jan de Groot er nog een doelpunt aan toe: 0-3.

10 november

De verrassing van de avond komt er net niet. Hoogeveen, koploper in de hoofdklasse, heeft ruim 70 minuten nodig om vijfdeklasser Nagele op de knieën te krijgen. Pas in de slotfase scoren Finn van Kommer en Jamai Kriekjes voor de favoriet tijdens het duel dat in Creil wordt gespeeld: 0-2.

Nagele-trainer Peter Wiesenekker wordt verrast door zijn ploeg, die goed georganiseerd speelt. ,,Als je tot de 74ste minuut op 0-0 staat, hoop je altijd dat je stiekem een goal kan maken. Dat zat er echter niet in. Ik weet wel ongeveer wat de ploeg kan, maar ze hebben mij aangenaam verrast. De complimenten van de tegenstander zijn hartstikke mooi. Zij vinden dat we niet in de vijfde klasse thuishoren, maar de realiteit is dat we daar volgende week wel weer spelen. We moeten er dus voor zorgen dat we eruit komen.’’

Derdeklasser USV is er niet in geslaagd om de bekerwedstrijd tegen hoofdklasser HZVV spannend te maken. Door treffers van Walter Dias Nzasi en Sander Dzemidzic is het na amper vijf minuten al 2-0, bij rust is de partij beslist (4-0). De schade wordt daarna alleen nog maar groter, bij 7-0 wordt het team uit Nieuwleusen verlost.

Omdat Olav Sieljes scoort in de laatste minuut van de eerste helft blijft het duel tussen tweedeklasser SC Emmeloord en hoofdklasser SV Urk lang boeiend. Maar Jelle de Boer en Klaas Romkes tillen de stand in het eerste kwartier van de tweede helft van 1-2 naar 1-4, en dan is de zaak wel beslist. Eindstand: 1-5.

Twee Apeldoornse clubs hebben zich teruggetrokken uit het bekertoernooi. Robur et Velocitas speelt niet tegen stadgenoot CSV Apeldoorn omdat de derdeklasser de belasting voor de gekortwiekte selectie te groot acht. Orderbos ziet af van het duel tegen Orion.

9 november



De eerste regionale ploeg die zich deze week plaatst voor de tweede ronde is Flevo Boys. De hoofdklasser uit Emmeloord kan het krachtsverschil met Hoogeveen, een zaterdag derdeklasser, uitdrukken in heldere cijfers: 0-4. Younes el Ghamarti en Yander Zandbergen scoren in de eerste helft, na rust zorgen Thomas Potters en Aron Kleefstra voor meer afstand. Een probleemloze avond voor de favoriet.

SC Genemuiden meldt zich ook voor de tweede ronde na een zege tegen Noordscheschut. In het duel tussen de hoofdklassers spelen de Drentse gasten een uur lang met een mannetje minder door een dubbele gele kaart voor Kevin van Dalen. Jens Jurn Streutker heeft de score dan al geopend, maar ondanks een groot overwicht van de periodekampioen blijft die stand lang staan. Pas in de slotfase tillen Sijmon Eenkhoorn, Arend van de Wetering en Ramon Beens de stand in rap tempo naar 4-0.

In het duel tussen hoofdklasser SDC Putten en derdeklasser DSV'61 is het na een uur spelen nog 0-0. Maar na de openingstreffer van Kevin Schmidt gaat het snel, binnen tien minuten zorgen Mark Bouwman, Vincent ter Burg (strafschop) en Armando van Breda voor een 4-0 stand. Opvallend genoeg is het daarmee ook gedaan.

Ook NSC Nijkerk bekert verder, maar dat gebeurt na een moeizaam duel bij VIOS Vaassen, een derdeklasser. Dennis de Jong zorgt voor rust voor een verrassende Vaassense treffer. Maar in de tweede helft gaat de favoriet erop en erover door goals van Karim Arzini en Steven van Zanten (1-2).

De wedstrijd tussen Heerde en Berkum werd afgelast vanwege coronagevallen bij de Zwolse hoofdklasser.

Districtsbeker, eerste ronde

Oost

Uitslagen: SDC Putten - DSV’61 4-0, Heerde - Berkum afgelast (naar 30 november), VIOS V. - NSC Nijkerk 1-2, DETO – Turkse Kracht 6-0, Heino - Batavia'90 afgelast (naar 30 november), CSV Apeldoorn - Robur et Velocitas niet gespeeld (Robur trekt zich terug), Orderbos - Orion niet gespeeld (Orderbos trekt zich terug), JVC Cuijk - Groen Wit'62 afgelast, Hulzense Boys - Overwetering 1-0, Diepenveen - FC Ommen 0-3, Nieuwleusen - Rohda Raalte 2-4, Voorwaarts T. - SKV 2-2 (Voorwaarts wns), AZC - Quick'20 2-2 (Quick'20 wns), WSV – MASV 3-4, Apeldoornse Boys – AVW’66 1-2.

Zwart-Wit’63 - WVF 1-1 (WVF wint na strafschoppen)

DOS’37 - Gramsbergen 2-6

KHC - ASV Dronten 2-3

Bruchterveld - Hatto Heim 1-1 (Hatto Heim wint na strafschoppen)

Daarlerveen - WHC 1-1 (Daarlerveen wint na strafschoppen)

‘s-Heerenbroek - Veensche Boys 0-2

VSCO’61 - KCVO 3-1

SVZW - Nunspeet 5-1

De Zweef - DVC Dedemsvaart 0-2

DOS Kampen - ESC 5-2

Swift’64 - Hoevelaken 1-2

Dieze West - Be Quick’28 afgelast

AGOVV – Advendo’57 4-1

Beekbergen – Otterlo 3-0

Blauw Geel’55 – Klarenbeek 7-0

Schalkhaar – Zeewolde 1-0

De Gazelle – Hellendoorn (De Gazelle heeft zichzelf teruggetrokken)

HAVO – Columbia (zo 14.00)

Victoria Boys – BVC’12 (zo 14.00)

Bentelo – Witkampers (zo)

Lochem – Achilles ’12 (zo)

Avanti W. – Warnsveldse Boys (zo)

Noord

Uitslagen: Alcides - Emmen 1-1 (Alcides wns), Hoogeveen za - Flevo Boys 0-4, SC Genemuiden - Noordscheschut 4-0, HZVV - USV 7-0, SC Emmeloord - Urk 1-5, Nagele - Hoogeveen zo. 0-2.

Vitesse’63 - Raptim 3-3 (Raptim wint na strafschoppen)

DZOH - DESZ 3-0

Zwartemeerse Boys - SVM 1-4

FC Kraggenburg - CSVC (14.30 uur)

FC Meppel - Tonego 7-0

Ruinerwold - d’Olde Veste 0-4

Rolder Boys - Steenwijker Boys (zo)