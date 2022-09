In de leemte van vertrokken goalgetters moeten nieuwe doelpuntenmakers opstaan bij Be Quick’28 en WVF

Diesel al in de voorberei­ding onbetaal­baar voor WSV

Bij de tankstations rijzen de brandstofprijzen in de huidige crisiszomer de pan uit. Voor WSV blijkt Diesel al in de bekerduels in de aanloop naar de competitie nagenoeg onbetaalbaar. In de positieve zin van het woord wel te verstaan. Namens de zondageersteklasser besliste Paul Diesel de bekerderby tegen AGOVV hoogstpersoonlijk in eigen voordeel.

