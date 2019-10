In hectische slotfase pakt Genemuiden punt op Urk

Voor een kleine vijftienhonderd toeschouwers op een volgepakt sportpark De Vormt begonnen beide teams afwachtend. Na een goed kwartier nam Urk het initiatief. Met vijf corners op rij was de ploeg gevaarlijk via Lucas Nagel en Jelle de Boer. De lengte van Urk-spits De Boer was na een half uur bijna bepalend, toen hij in vrije positie rakelings over kopte.