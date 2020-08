In Meppel zijn ze maar wat blij met Joy, die een paar coronakilo’s lichter nu een niveau hoger voetbalt

Boy Boeloerdi­ti maakt bij Voorwaarts na negen jaar afwezig­heid het cirkeltje rond

16 augustus Boy Boeloerditi (30) verlaat Voorwaarts in 2011, waarna hij voor vier clubs in de top van het amateurvoetbal uitkomt. Bij de Twellose eersteklasser begint hij nu aan het laatste hoofdstuk van zijn carrière. Al is zijn eerste helft in de vriendschappelijke wedstrijd tegen tweedeklasser Epe (3-2) er niet eentje om uitgebreid bij stil te staan.