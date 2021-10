In sfeervolle IJsselderby trekt Zalk aan het langste eind

Winnen in je allereerste IJsselderby: de overwinning van Zalk op ’s-Heerenbroek is er één om niet snel te vergeten voor trainer Egbert Kragt. ,,Gedurende de week kwamen we erachter dat de derby best wel leefde in de buurt. Dat bleek ook toen wij uit de kleedkamer kwamen. Het vuurwerk en de vele fakkels waren prachtig”, aldus een nagenietende Kragt.