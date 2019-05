In ’t Hof snakt met VVOG naar het einde

Nog drie weken moet VVOG overleven en boven de fatale streep zien te eindigen in de derde divisie. Met een zwaar programma voor de boeg en Eemdijk op zes punten achterstand, zijn de Harderwijkers volgens trainer Hennie in ’t Hof beslist nog niet veilig.

,,We snakken naar het einde, maar krijgen het nog loeizwaar", weet de coach uit Schalkhaar. ,,We zullen tegen Quick Boys, Ajax en ASWH nog vier punten moeten halen, want ik verwacht dat Eemdijk er nog zes pakt. Het leek er aanvankelijk op dat het niet zo'n vaart zou lopen, maar nu begint het toch wel te kriebelen. We moeten alert zijn."

Pijntjes

In 't Hof raakte Kevin Rijnvis, Yasin Kurt en Roelof de Groot al snel kwijt. ,,Dan wordt de selectie kleiner en krijg je ook nog allerlei pijntjes. Veel wedstrijden wonnen we net niet'', doelt hij op zeven remises na de winterstop. ,,Win je daar eentje van, dan had je al veilig kunnen staan. We scoren dit jaar veel te weinig en te moeilijk."

De oefenmeester (53) ziet ook positieve dingen. ,,We zijn beter gaan voetballen. Ook zie ik aan spelers die weggaan, zoals Desmond Sturing, Joshua Tijdens en Pernelly Biya, dat zij goed afscheid willen nemen. Aan hen heeft het zeker niet gelegen. Zij trainen bij wijze van spreken het hardst van allemaal.”

Motivatie

,,Het ligt ook zeker niet aan de inzet dat het vaak 'net niet' is. Nog een seizoen derde divisie willen spelen, moet motivatie genoeg bij de spelers zelf oproepen. Zelf blijf ik er tot het allerlaatste moment op hameren. Dat is ook eergevoel: ik wil overal slagen. Als we het niet redden, dan hebben we ook niks te zoeken in deze klasse.”

In 't Hof is bezig aan zijn laatste maand als VVOG-coach. ,,De weerstand tot veranderen was heel erg, dat had ik zeker anders verwacht. Ook als we succesvol waren, keek ik of ik wat kon veranderen, zodat we verder door konden groeien.”

Bedreiging

,,Ik vraag het maximale, pak aan en zeg de waarheid. Veel clubs en spelers vonden het interessant en zagen het als kans. Deze groep en staf zagen het meer als bedreiging.”