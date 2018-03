In Warnsveld groeit Erik Wijnbergen door

Natuurlijk. Diep in zijn hart baalt hij als een stekker dat hij niet meer voor FC Twente speelt. ,,Ik moest weg", vertelt Erik Wijnbergen (19), sinds dit seizoen keeper van Warnsveldse Boys. ,,Vorig jaar april kreeg ik te horen dat ik te klein zou zijn, fysiek tekortkwam voor betaald voetbal. Volgens mij ben ik uitgegroeid met mijn 1.81 meter. Al zou het prettig zijn als er 4 centimeter bij komt, sowieso een pre voor een keeper. Aan mijn sprongkracht lag het niet, ook technisch zat het wel snor. Ja, de droom prof te worden, is er nog."

Pittig

De Gorsselnaar werd op zijn 11e door Go Ahead Eagles weggeplukt bij de plaatselijke voetbalclub, na het opdoeken van de jeugdafdeling in Deventer mocht hij doorgroeien bij de B2 van Twente. ,,Vier keer per week ging ik naar Hengelo, naar het Fanny Blankers-Koen Stadion, waar het trainingscomplex zit. En dan zaterdag de wedstrijd. Best pittig. Nu train ik twee keer per week en sta op zondag in het doel."