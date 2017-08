Indeling amateurvoetbal 2017-2018

De KNVB heeft woensdag de indelingen van het amateurvoetbal bekendgemaakt. Aan de veelbesproken toewijzing van vijf beloftenteams aan de derde divisie zaterdag is niet getornd.

De competitie in de tweede- en derde divisie begint op 26/27 augustus, een week later gevolgd door de hoofdklassen. De clubs uit de lagere regionen van het amateurvoetbal werken eerst drie bekerwedstrijden af. Zij beginnen in het weekeinde van 23 en 24 september aan het nieuwe seizoen.