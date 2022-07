Indeling amateurvoetbal: Nunspeet en SDC Putten naar het westen, Dalfsen weer naar het noorden

Tranen bij SVN’69 na degradatie uit derde klasse: ‘Dit is een bittere pil’

SVN’69 is gedegradeerd uit de derde klasse. De ploeg uit Nijeveen eindigde als een-na-laatste in de derde klasse D met slechts negen punten en was in de finale van de nacompetitie niet sterk genoeg om vierdeklasser Borger te verslaan.

19 juni