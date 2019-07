Indeling districtsbeker 2019/2020; eerste- en tweede klassers

In navolging van de indelingen voor de competitie heeft de KNVB ook de groepen bekend gemaakt voor de eerste duels in de districtsbeker.

In de poules van eerste- en tweedeklassers gaan de eerste twee teams door naar de eerste ronde. In een later stadium worden ook de groepen met derdeklassers en lager geformeerd. De hoofdklassers stromen in een latere fase in.