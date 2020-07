Indeling districtsbeker: geen grote krakers in poulefase

In het laatste weekend van augustus wordt er voor het eerst sinds begin maart weer in officiële wedstrijden tegen een bal getrapt. De KNVB maakte vrijdag de indeling voor de poulefase van de districtsbeker bekend, die zoals gebruikelijk voorafgaand aan de competitie wordt gespeeld.

Volgende week kunnen de agenda's definitief worden getrokken, want dan wordt het wedstrijdprogramma bekend gemaakt. De poulewedstrijden worden gespeeld in de weekenden van 29 en 30 augustus, 5 en 6 september en 12 en 13 september. Een week later begint de competitie.

Net als de afgelopen seizoenen gebruikelijk was zijn de eerste- en tweedeklassers en de overige clubs uit elkaar gehouden, om al te grote krachtsverschillen te voorkomen. Uit de poules met de eerste- en tweedeklassers gaan twee teams door naar de eerste knock-outronde, uit de overige poules alleen de winnaar. De hoofdklassers hoeven deze horde niet te nemen en stromen in de knock-outfase in.

De poule-indeling is als volgt:

Poules 1e en 2e klassers

Oost:

Columbia (1), Dedemsvaart (2), Den Ham (2), NEO (2)

De Bataven (1), Schalkhaar (2), Varsseveld (2), CSV Apeldoorn (1)

Bon Boys (2), PH (2), Voorwaarts Twello (1), Vorden (2)

BWO (2), Dalfsen (1), Enter Vooruit (2), SVI (1)

Achilles’12 (2), Heino (1), Vroomshoopse Boys (2), WHC (1)

FC Horst (2), Go Ahead Kampen (1), Heerde (2), WVF (2)

Hierden (1), IJVV (2), Unicum (2), ASV Dronten (2)

KHC (1), Lemelerveld (2), Veensche Boys (2), ZAC (2)

FC Jeugd (2), Lelystad’67 (2), Nunspeet (1), VSCO’61 (2)

Batavia’90 (2), Bennekom (1), Quick 1888 (2), Spero (2)

Be Quick’28 (2), DOS Kampen (1), Epe (2), OWIOS (2)

ASC’62 (2), DOS’37 (1), FC Suryoye (2), VIOD (2)

AVW’66 (2), Be Quick Z. (2), SDOUC (2), Wijhe’92 (2)

ATC’65 (2), Gramsbergen (2), Rohda Raalte (1), Sparta E. (2)

Eilermark (2), Hulzense Boys (2), Tubantia (1), WSV (2)

De Esch (2), EMMS (2), SDC’12 (2), TVC’28 (1)

Noord:

Dalen (2), FC Meppel (2), WKE-16 (2), d’Olde Veste (1)

DESZ (2), Pesse (2), FC Wolvega (2), Valthermond (2)

Blauw Wit’34 (1), SC Emmeloord (2), Heerenveen (1), Nijland (2)

SC Joure (2), VENO (2), VVI (2), Zuidwolde (2)

Poules 3e klassers en lager

Zaterdag Oost:

Almen (4), EZC’84 (4), Eerbeekse Boys (3), VIOS V. (3)

FC Zutphen (3), Gorssel (4), SEH (4)

Harfsen (4), Kon. UD (4), Oeken (3), Wilhelminaschool (3)

FC RDC (4), Sp. Eefde (3), Sp. Deventer (4), VSW (4)

ESC (3), Sp. Teuge (3), Vevo (4), Zeewolde (3)

AGOVV (3), De Veluwse Boys (4), Elspeet (3), SDC Putten 2 (Res HK)

DSV’61 (3), Rood-Wit’58 (3), Terschuurse Boys (3), Reaal Dronten (4)

BAS (3), Prins Bernhard (4), WZC Wapenveld (4), Zwart Wit’63 (3)

DES (3), HTC (3), Noord Veluwe Boys (4), Sp. Daarle (4)

Avereest (3), Hattem (3), De Zweef (3), Wilsum (4)

’t Harde (4), Hatto Heim (3), OVC’21 (4), SCD’83 (3)

EFC’58 (4), Hulshorst (3), Hoevelaken (3), Wageningen (4)

CSV’28 (4), Lemele (4), Oene (3), Voorwaarts V. (3)

’s Heerenbroek (4), Nieuwleusen (3), Swift’64 (3)

Dieze West (4), OZC (3), Zwolsche Boys (3), Hellendoorn (3)

Bergentheim (3), FC Berghuizen (4), Rigtersbleek (4), SVV’56 (4)

ATC’65 (4), Bruchterveld (3), Daarlerveen (4), PW (4)

Drienerlo (4), Eilermark (4), Hardenberg’85 (3), AVC Hercales (4)

Blauw Wit’66 (4), DKB (4), Kloosterhaar (3), Zalk (4)

Mariënberg (3), SVV’91 (4), Sportlust Glanerbrug (4), Tubantia (4)

Blauwwitters (4), Helios (4), Oranje Nassau (3), Wijthmen (4)

Achilles E. (4), MVV’69 (4), SC Enschede (4), SC Lutten (3)

Vierhouten'82 heeft zich niet ingeschreven.

Zaterdag Noord:

Nagele (5), Olympia’28 (3), SVM (3), Tollebeek (4)

SC Rouveen (3), Tiendeveen (4), VVAK (5), ZZVV (3)

Espel (5), Tonego (3), Steenwijker Boys (5), VHK (4)

DWP (3), Delfstrahuizen (4), Udiros (5), Willemsoord (3)

Alcides (5), MSC (5), Nieuw Balinge (4), SVN’69 (3)

Ens (5), Creil-Bant (4), SVBS’77 (5), Vitesse’63 (3)

Blokzijl (5), CVVO (3), De Wâlde (4), Oudehaske (3)

Zondag Oost:

ABS (3), Groen Wit’62 (4), Heeten (4), Terwolde (5)

Activia (3), Nieuw Heeten (4), Sallandia (4), ZVV’56 (4)

AZC (3), De Hoven (4), SC Doesburg (4), Witkampers (3)

Albatross (3), Broekland (4) ,Emst (4), CCW’16 (5)

Colmschate (3), Fleringen (4), Luctor et Emergo (3), Rood Zwart (4)

Diepenveen (3), Epse (5), Basteom (4), TKA (4)

Apeldoornse Boys (4), KCVO (3), Zwolle (4), V en L (5)

IJsselstreek (4), Robur et Velocitas (3), SDOL (4), Voorst (5)

Holten (4), Vaassen (3), Lettele (4), Orderbos (4)

Enter (4), Go Ahead D. (5), SC Klarenbeek (4), Overwetering (3)

Angerlo Vooruit (4), SC Rheden (3), SHE (5), Sp. Brummen (3)

Haarle (4), Twello (4), Turkse Kracht (3), Wissel (5)

DAVO (4), De Gazelle (4), Sportlust Vroomshoop (4), WWNA (3)

BSC Unisson (4), Keijenburgse Boys (4), Sp. Lochem (3), Warnsveldse Boys (3)

Ruurlo (3), Sp. Meddo (4), VIOS Beltrum (4), Vosseveld (5)

La Première (4), Bornerbroek (5), Reünie (4), WVV’34 (3)

Batavia’90 (5), Beekbergen (4), Edesche Boys (5), Ulu Spor (4)

Arnhemse Boys (3), DVV (3), Loenermark (4), Babberich (5)

Hoonhorst (4), Marienheem (5), Victoria Boys (4), Wesepe (5)

Raalte (4), Balkbrug (4), USV (3), Vilsteren (5)

Avanti W. (4), EGVV (5), KOSC (4), Twenthe (4)

FC Dinxperlo (4), FC Trias (3), GSV’63 (5), Sp. Haarlo (5)

DEO (5), Hoeve Vooruit (4), LSV Lonneker (4), Lochuizen (5)

Dierense Boys (5), Groessen (4), KSV Vragender (4), Ratti-Soccii (5)

SVBV heeft zich niet ingeschreven.

Zondag Noord:

FC Kraggenburg (4), Giethoorn (5), Willemsoord (5), RKO (4)

FC Oldemarkt (3), Gorredijk (3), Oosterlittens (3), Oranje Zwart (3)

Oosterstreek (4), Steenwijkerwold (3), Zandhuizen (4), Steenwijk (3)

Dwingeloo (3), Havelte (4), Raptim (3), Wacker (4)

Blankenham (5), FFS (5), Kuinre (5), Steenwijker Boys (4)

HOC (3), Ruinen (3), Ruinerwold (4), Wijster (4)

DSC’65 (4), IJhorst (5), Smilde’94 (4), Weiteveense Boys (5)

DVSV heeft zich niet ingeschreven.