Indrukwekkende dag op Urk, HHC en Genemuiden zetten ongeslagen reeks voort en Staphorst vindt weg naar boven

Overzicht ZwolleEen mooi voetbalweekend voor onder meer HHC Hardenberg, Staphorst en SC Genemuiden. HHC versloeg Spakenburg, Staphorst won tegen SteDoCo voor de tweede keer op rij en ook SC Genemuiden breidde zijn ongeslagen reeks uit met een overwinning. De winstpartij van Urk was echter het meest uit het oog springend, maar tegelijkertijd het minst van belang. Na het overlijden van Julian Karsten, zoon van Urk-trainer Gert Jan Karsten, beleefde men op Urk een bijzondere dag. Logischerwijs zonder Gert Jan Karsten in de dugout.

Tweede divisie

HHC Hardenberg bleef voor de vijfde keer op rij ongeslagen. Het duurde alleen wel even voordat Spakenburg echt op de knieën ging (2-0). De gasten kregen in de hele wedstrijd geen enkele uitgespeelde kans, maar mochten tot de treffer van Rob van der Leij in blessuretijd dromen van een gelijkspel. De saaie eerste helft werd opgefleurd door een magistrale treffer van Jurjan Mannes, die een afgeslagen bal na een corner vol op de pantoffel nam vanaf 17 meter. HHC blijft - uiteraard - onderdeel van de kopgroep, bovendien tekende Pascal Diender een nieuw contract tot de zomer van 2023.

HHC Hardenberg - Spakenburg 2-0 (1-0). 41. Jurjan Mannes 1-0, 90+3. Rob van der Leij 2-0.

Zaterdag

Derde divisie

Staphorst heeft de opgaande lijn in de derde divisie te pakken. Na de 1-2 zege bij Hoek trok de ploeg van Karlo Meppelink nu een 1-0 overwinning tegen SteDoCo over de streep. Vooral in de tweede helft was de thuisploeg de sterkste, maar het verzuimde om veel meer dan een doelpunt te maken. Nu werd Jurian van den Brink de matchwinner. ,,Het was lekkerder geweest als we ook die tweede nog hadden gemaakt, maar dit telt ook. Fijn dat we ingespeelder raken”, vond linksback Julius Duit.

Staphorst - SteDoCo 1-0 (0-0). 61. Jurian van den Brink 1-0.

Het derde divisie duel tussen Urk en HSV Hoek stond zaterdagmiddag in het teken van het overlijden van Julian Karsten (18), zoon van Urk-trainer Gert Jan Karsten. Met diverse uitingen van rouw stond SV Urk als club nadrukkelijk om haar hoofdtrainer heen. Een indrukwekkende minuut stilte vertelde het trieste verhaal. De aantrekkelijke wedstrijd die volgde gaat zelfs met een opwindende 4-3 uitslag de boeken in als bijzaak.

Door goals van Steve Schalkwijk en Jan Ras stond er binnen vijf minuten al een 1-1 stand op het scorebord. Urk raakte tussendoor de paal (Lucas Schraal) en miste daarna een handvol enorme kansen. Pas op het half uur viel de dik verdiende 2-1 via Schraal. Nog voor rust kreeg het spektakelstuk een vervolg. Lucas Tol scoorde van afstand de prachtige 3-1, waarna Sylvio Hage meteen ook weer de 3-2 voor Hoek maakte.

Na rust bleef de spanning op de wedstrijd. Hoek maakte een kwartier voor tijd de gelijkmaker vanaf de stip (Schalkwijk). Invaller Pieter Brands zorgde met een kopbal in de voorlaatste minuut alsnog voor een enorme ontlading na een intense week op Urk.

Albert-Mark Nagel, die als vervanger van hoofdtrainer Karsten voor de groep stond, noemde de overwinning verdiend. ,,Ik ben niet bijgelovig, maar het is alsof het zo moest zijn vandaag. Deze driepunter van een uiterst gedreven spelersgroep is absoluut voor onze hoofdtrainer Gert Jan Karsten.”

Urk - Hoek 4-3 (3-2). 2. Steve Schalkwijk 0-1, 5. Jan Ras 1-1, 32. Lucas Schraal 2-1, 35. Lucas Tol 3-1, 38. Sylvio Hage 3-2, 77. Schalkwijk 3-3 (strafschop), 89. Pieter Brands 4-3

Vierde divisie B

De vijfde nederlaag op rij van Flevo Boys was er eentje van de pijnlijke soort. ,,Dit was een wedstrijd die je niet mag verliezen’’, besefte trainer Arjen Postma. Het gebeurde toch, omdat SDV Barneveld scoorde na een hoekschop en na een keepersfout van Matyas van Zorge aan het begin van de tweede helft. De thuisclub was veel meer in balbezit dan de tegenstander, maar de opgaande lijn die voor rust werd ingezet werd na de pauze niet doorgetrokken. Desondanks lag een gelijkspel binnen handbereik, in blessuretijd werd de bal nog meerdere malen van de Barneveldse doellijn gehaald. ,,Typerend voor de fase waar we in zitten.’’

Flevo Boys - SDV Barneveld 1-2 (1-1). 17. Ricardo Mengerink 0-1, 43. Johan Tiems 1-1, 53. Stijn van Wolfswinkel 1-2.

d’Olde Veste’54 - WV-HEDW

De vierde overwinning op rij en de vijfde uit de laatste zes wedstrijden, dat betekende de overwinning van Sportclub op bezoek bij HZVV. Binnen het halfuur stond SC Genemuiden al op voorsprong en dus moest de thuisploeg toen meer risico nemen. ,,En van de ruimtes die toen ontstonden, maakten we goed gebruik”, zag trainer René van der Weij. Zo slaagde zijn ploeg erin om in de tweede helft aan de hand van Osama Ben Kaddour uit te lopen aar 0-3. Door puntverlies van concurrenten, vindt SC Genemuiden zich terug op de tweede plek op de ranglijst.

HZVV - SC Genemuiden 0-3 (0-1). 27. Sijmon Eenkhoorn 0-1, 58. Osama Ben Kaddour 0-2 (strafschop), 64. Ben Kaddour 0-3.

Berkum speelde in het Orderbos niet goed genoeg en betaalde de rekening. De Zwollenaren kwamen pas een beetje in de wedstrijd toen de schade was gegroeid tot 2-0. Giorney Rojer miste een kans op de doellijn, die hij normaliter nooit zou missen. Daardoor had de late treffer van Chris van der Meulen nauwelijks waarde. Naast de nederlaag was er meer ellende aan Zwolse zijde, want Robert Talens en Jorben Nieuwenhuis vielen geblesseerd uit, invaller Bjorn Bakker speelde de wedstrijd wel uit, maar raakte ook geblesseerd. ,,Zo heb je wat mensen terug, en zo ben je weer mensen kwijt’’, besefte trainer Arno Hoekstra.

CSV Apeldoorn - Berkum 2-1 (1-0). 21. Yorick Meijer 1-0, 65. Delano Grootenhuis 2-0, 89. Chris van der Meulen 2-1.

Eerste klasse E

Noordscheschut - Go-Ahead Kampen

KHC - VV Heerenveen

De ene nul tegen nul is de andere niet. De versie die SVI en asv Dronten op de mat legden was er één uit de positieve categorie: opwindend en onderhoudend. De eerste helft was voor de bezoekers. De koplopers van de eerste klasse E openden sterk, kregen ook wat mogelijkheden maar wisten de uitstekend acterende doelman Grafhorst niet te verschalken. De tweede helft was voor SVI, dat brutaal en kundig ASVD met de rug tegen de muur zette. Kansen kwamen er voor uitblinker Serge Nap en spits Youp Kok. ,,Ik heb bij vlagen echt genoten van ons spel”, aldus SVI-trainer Bram Freie, die uiteindelijk ‘toch ontevreden’ was met ‘slechts een punt’. ,,Of zij nou koploper zijn of niet, dat is eigenlijk niet interessant. We hebben ze 45 minuten alle hoeken van het veld laten zien én drie, vier grote kansen gecreëerd dus we hadden gewoon moeten winnen, simpel.”

SVI - asv Dronten 0-0.

DOS Kampen - DZOH

Tweede klasse I

Be Quick’28 - Hierden

WVF - FC Horst

ZAC - DESZ

Unicum - AGOVV

Batavia’90 - IJVV

Tweede klasse J

Tubantia - Gramsbergen (14.00)

Den Ham - Nieuwleusen

FC Meppel - DOS’37

Derde klasse B

Zwart-Wit’63 - Swift’64

Oost

Derde klasse C

Avereest verloor van DVC Dedemsvaart en dat was meer dan terecht. Klein Duimpje was niet opgewassen tegen de grote broer uit Dedemsvaart. Avereest mocht doelman Jorn-Jan van de Beld dankbaar zijn, want hij ranselde de ene na andere bal eruit. Lang had de thuisploeg nog zicht op een punt, maar de wedstrijd duurde net tien minuten te lang. Van de Beld verliet bij een vrije trap zijn doel en net als de eerste wedstrijd van Oranje was Niels Baas met zijn hoofd net iets eerder bij de bal. Even later legde Van de Beld Quinten Prins neer en schoot Martijn Ballast de 0-2 binnen, al zat Van de Beld er nog dichtbij.

Avereest - DVC Dedemsvaart 0-2 (0-0). 84. Niels Baas 0-1, 87. Martijn Ballast 0-2 (strafschop).

Hattem - Olympia’28

FC Ommen - SC Lutten

ASC’62 - SC Rouveen

Hardenberg’85 - VHK

Heerde - Dieze West

Derde klasse D

SVVN - Bruchterveld

Bergentheim - Hellendoorn

Wilhelminaschool - Mariënberg

Vierde klasse D

Pas in de laatste minuten van de wedstrijd nam BAS afstand van Veluwse Boys, maar de 3-1 overwinning was wel terecht, vond trainer Jeroen van den Berg. ,,In de eerste helft hielden wij ons in verdedigend opzicht niet aan bepaalde afspraken. In de rust hebben we toen besproken wat we anders konden doen. Het is dan heel fijn om te zien dat je in de tweede helft nul komma nul weggeeft en zelf kansen creëert om te winnen.”

BAS - Veluwse Boys 3-1 (1-1). 18. Leander Touw 1-0, 33. Michel Bronkhorst 1-1, 87. Bas van Luenen 2-1, 90. Mike Geres 3-1.

Vierde klasse E

CSV’28 heeft de koppositie overgenomen van ’s-Heerenbroek. In een rechtstreeks duel versloegen de mannen van Berry Mulder hun concurrent: 2-3. ,,Wij wilden voorkomen dat we in de duels kwamen. Dat hebben we de eerste 35 minuten gedaan door heel goed te voetballen. De tweede helft hebben we keihard gewerkt en hem over de streep getrokken. Ik zei ook vooraf tegen de spelers: ‘Als je veel strijd levert, dan wint de meest voetballende ploeg.’ Dat is gebeurd”, zei Mulder.

’s-Heerenbroek - CSV’28 2-3 (1-3). 9. Thomas Smedema 0-1, 12. Jay Frederiks 0-2, 23. Smedema 0-3, 45. Rob Henniphof 1-3, 89. Bjorn Wezenberg 2-3 (strafschop).

Van harte ging het niet, maar Reaal Dronten heeft wel met 1-3 gewonnen bij vv Kampen. De bezoekers zijn daarmee geklommen naar de derde plaats, op een punt van CSV’28 en ‘s-Heerenbroek. ,,Het was niet goed vandaag, maar ook deze moeten gewonnen worden. Vorig seizoen zouden we dit verliezen”, was trainer Burak Yargan tevreden met de wilskracht. Kampen, dat vocht als leeuwen, kwam vroeg in het duel al op voorsprong, maar het grote overwicht werd na een halfuurtje uitgedrukt in de gelijkmaker. Na rust gebeurde er vrijwel niets en toch scoorde Reaal Dronten tweemaal.

VV Kampen - Reaal Dronten 1-3 (1-1). 12. Safak Aybek 1-0, 28. Nabil Essaddouqi 1-1, 60. Essaddouqi 1-2, 90+4. Taha Fawzi 1-3.

MSC kende een gemakkelijke middag in Windesheim. Hekkensluiter VSW werd met 1-4 verslagen. Na de 0-1 ruststand kwam VSW vlak na rust nog op 1-1, maar daarna was de ploeg van Guido Wind niet meer te houden. ,,Geheel in de trend van het seizoen komen we na rust toch weer even in de problemen. Dat was onnodig, maar verder waren we veruit de bovenliggende partij. We hadden met dubbele cijfers kunnen winnen”, aldus Wind.

VSW - MSC 1-4 (0-1). 38. Hajo van der Helm 0-1, 48. Michael Freijlink 1-1, 55. Naoufal Essayah 1-2, 63. Jesse Bakker 1-3, 66. Bjorn Lefferts 1-4.

,,Bedankt voor dit punt”, zegt Wijthmen-trainer Marc Helderman tegen keeper Max Beernink wanneer die als laatste het veld verlaat. Het zegt alles over de ongelijke strijd tussen Wijthmen en de bezoekers van HTC, die beide niet tot scoren komen. Dit is met name te danken aan de lange doelman. ,,Als het 0-0 wordt, kijk je al gauw naar een keeper. Maar of ik man van de wedstrijd ben? Als jij het zegt....” Met name in de eerste helft ronselt de lange doelman de ene na de andere bal uit zijn doel en in de tweede helft vervult hij een heldenrol wanneer Mijar Rojer op hem afkomt. Met zijn grote teen verricht Beernink een Iker Casillas-achtige redding, waarmee hij de bal tot corner verwerkt. Terwijl HTC steeds slordiger wordt, groeit het geloof bij Wijthmen. In de slotfase is het zelfs nog dichtbij de winnende als invaller Joran van der Vechte tot twee keer oog in oog met de HTC-doelman komt. Daan Heilhof grijpt beide keren goed in.

Wijthmen - HTC 0-0.

Wilsum is met lege handen vertrokken uit Zwolle na een 2-1 nederlaag tegen Ulu Spor. Vlak voor tijd was er nog wel een opmerkelijk moment, waar de scheidsrechter eerst een doelpunt van Wilsum goedkeurde en na conclaaf met de grensrechter het toch afkeurde. Wilsum-trainer Christiaan Akse ging na de wedstrijd verhaal halen: ,,Hij gaf toe dat het gewoon een honderd procent doelpunt was. Toen brak mijn klomp wel een beetje. Onbegrijpelijk. Jammer, want dat was de 2-2 geweest.”

Ulu Spor - Wilsum 2-1 (0-1). 29. Rene Dorgelo 0-1, 44. Harun Kafali 1-1, 79. Kafali 2-1.

Zalk heeft door een belangrijke 1-2 overwinning bij Alcides de aansluiting weten te houden met het linkerrijtje. Sander Kuiper bracht Zalk in de eerste helft op voorsprong, maar door een treffer van Niels Hilgenga op slag van rust konden de gasten niet lang van de voorsprong genieten. De wedstrijd leek af te stevenen op een gelijkspel, totdat Aart Schreuder vlak voor tijd met een schot in de kruising het duel besliste.

Alcides - Zalk 1-2 (1-1). 41. Sander Kuiper 0-1, 45+3. Niels Hilgenga 1-1, 88. Aart Schreuder 1-2.

Vierde klasse F

Het lijkt de omgekeerde wereld bij Lemele. Waar de meeste ploegen het moeilijk hebben tegen de kampioenskandidaten, heeft Lemele het vooral lastig tegen teams uit de onderste regionen, vertelt trainer Harry Warmelink na de 3-3 tegen hekkensluiter SC Rijssen: ,,Tegen de top vijf kunnen we prima voetballen. Wanneer we zelf het spel moeten maken, dan hebben wij het lastig. Volgende week moeten we er tegen SVV’56 weer staan, dus er is werk aan de winkel.”

SC Rijssen - Lemele 3-3 (2-1). 20. Jelmer Kleinjan 0-1, 24. 1-1, 33. 2-1, 83. Yoran Bakhuis 2-2, 88. 3-2, 90. Steven Warmelink 3-3.

SVV’56 heeft de smaak te pakken. Na de eerste driepunter van vorige week tegen BZSV de Blauwwitters, werd ook MVV’69 verslagen: 3-1. ,,Ik ga van de slechtste trainer van de competitie, naar de beste trainer”, grapte trainer Jeroen Noordegraaf na de wedstrijd. ,,Nee, de jongens werken er hard voor en het is mooi dat we onszelf nu eindelijk belonen. We waren ook echt de betere vandaag. We waren sterker aan de bal en daar kwamen kansen uit. Een dikverdiende overwinning.”

SVV’56 - MVV’69 3-1 (2-1). 19. 0-1, 29. Michel Bergmeester 1-1, 45. Lars Benjamins 2-1, 90. Sebastiaan Bolks 3-1.

Vrouwen

Topklasse

De vrouwen van Be Quick’28 leden een onverwachte nederlaag tegen nummer elf Wartburgia: 3-2. Trainer Edward Sijahailatua zag het verlies niet aankomen: ,,Ik had wel verwacht dat we onze goede lijn door zouden trekken. We speelden in de tweede helft twintig minuten goed, maar daarna waren we het opeens kwijt waardoor zij de 2-2 en 2-3 maakten. Wij maakten verkeerde keuzes en hadden geen antwoord meer op de druk die zij zetten. Zonde.”

Wartburgia - Be Quick’28 3-2 (0-1). 35. Pien Hendriks 0-1, 53. 1-1, 68. Maud Asbroek 1-2, 80. 2-2, 83. 3-2.

Noord

Derde klasse A

Scharnegoutum’70 - SVM

Derde klasse D

HSC - DKB

Vitesse’63 heeft in de derde klasse D een nederlaag geleden tegen Hoogeveen. Op eigen veld werd met 1-3 verloren. De bezoekers kwamen na bijna een kwartier op voorsprong via Kevin Kerssies, maar Ruben Westert trok vervolgens de stand gelijk. Na rust betekende een eigen doelpunt van Lars Heuvelman de 1-2. Vitesse’63 kreeg kansen op een hernieuwde gelijkmaker, maar onder meer de lat stond succes in de weg. Wederom Kerssies zorgde voor de eindstand. Vitesse’63 blijft door het verlies enigszins in de zorgen, maar van paniek is nog geen sprake.

Vitesse’63 - Hoogeveen 1-3. 14. Kevin Kerssies 0-1, 28. Ruben Westert 1-1, 58. Lars Heuvelman (e.d.) 1-2, 69. Kerssies 1-3.

Vierde klasse A

AVC en Nagele hielden elkaar in evenwicht, waardoor de marge tussen de twee ploegen drie punten blijft. Lang zag het er naar uit de Nagele met lege handen naar huis zou gaan. Vlak voor tijd was het Ad Withaar die ervoor zorgde dat Nagele toch nog een punt overhield in de subtopper. Peter Wiesenekker vond Nagele de beter voetballende ploeg. ,, Wij waren duidelijk beter, maar hadden moeite met de lange ballen. Gelukkig maakten we 1-1 en daarna kregen we wel kansen op de 1-2, maar viel die niet.”

AVC - Nagele 1-1 (1-0). 10. Tim Grond 1-0, 87. Ad Withaar 1-1.

Kees Maes vond dat Creil/Bant niet het geluk aan de zijde had. ,,We maakten een mooie goal, die volgens mij onterecht wordt afgekeurd. Daarna was er een honderd procent penalty die we niet krijgen. Zij kregen er daarna wel één, die onze keeper stopte. Het veld was niet best en het spel van beide kanten ook niet. Toch maakten we nog een goal, een vrije trap die erin vloog. Toen dachten we: de buit is binnen. Vervolgens kregen zij toch nog een corner, die volgens onze grensrechter al achter was. Toch scoren ze er de gelijkmaker nog uit."

Foarut - Creil/Bant 1-1 (0-0). 84. Rob Beugels 0-1, 90. 1-1.

Bijzonderheid: 24. Foarut mist strafschop.

Tollebeek liet er geen gras over groeien. Sleat, dat voor de wedstrijd maar twee punten minder had, werd maar met liefst 0-4 aan de kant geschoven. Marijn Brandsema maakte een echte hattrick. Hij scoorde binnen een kwartier drie keer en zette zo Tollebeek voor rust al op een ruime voorsprong. Na rust werd de poort dicht gehouden en mocht Rik Loman nog voor de 0-4 zorgen.

Sleat - Tollebeek 0-4 (0-3). 20. Marijn Brandsema 0-1, 26. Brandsema 0-2, 35. Brandsema 0-3, 73. Rik Loman 0-4.

David Leeuw vond de nederlaag terecht. ,,Voor rust kwamen ze twee keer aan onze linkerkant door en beide keren was de voorzet goed. Na rust was er wel een ander spelbeeld en hadden wij vaker de bal, maar echt gevaarlijk werden we niet. Al met al een terechte nederlaag.” SVN’69 blijft onderaan staan, terwijl QVC de koploper blijft. Er staan drie ploegen boven SVN’69 die maar drie punten meer hebben, dus er is nog hoop.

SVN’69 - QVC 1-3 (0-2). 14. Klaas Visser 0-1, 44. Wieger Zwaan 0-2, 73. Zwaan 0-3, 77. Denzel van Halen 1-3

Klaas Jongsma had Tonego goed op scherp gezet. ,,Wij hadden twee wedstrijden op rij verloren, dus was het zaak om de punten binnen te houden. Het begin was niet goed, maar we pakten daarna de draad goed op en kregen goede kansen. We gingen dan ook de rust in met 2-0. Na rust vergeten we de boel op slot te gooien en wordt het op het eind nog even spannend. Een mooie opsteker voor de ploeg, dat geeft wat vertrouwen.”

Tonego - Delftstrahuizen 2-1 (2-0). 35. Okke op de Kelder 1-0. 44. Joost op de Kelder 2-0, 67. Kean Bakker 2-1.

Vijfde klasse A

Hielpen - Espel

Ens - Mulier

Blokzijl - Bakhuizen

Vijfde klasse G

Steenwijk - Bargeres

VVAK - Steenwijker Boys

SVBS’77 - CEC

Zondag

Vierde divisie A

Hollandia - Alcides (14.00).

Eerste klasse E

Dalfsen - GRC Groningen (14.00).

Tweede klasse I

Lemelerveld - Stevo (14.00).

Tweede klasse J

Beilen - EMMS

SC Emmeloord - Drachten

VENO - HODO

Oost

Vierde klasse G

IJsselstreek - Hoonhorst (14.00).

Vijfde klasse E

Batavia’90 - SV Zwolle

Vilsteren - Voorst

Noord

Derde klasse A

Trinitas - Steenwijkerwold

Dwingeloo - Steenwijker Boys

FC Oldemarkt - Mildam

RKO - Read Swart

Wacker - Ruinen

Vierde klasse A

FC Kraggenburg - Havelte

Olyphia - Ruinerwold

VWC - USV

SC Balkbrug - Sportclub Makkinga

Vijfde klasse A

Kuinre - Wispolia

Vijfde klasse B

BEW - Blankenham

Giethoorn - Oosterstreek