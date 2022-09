Ineens staat Dalfsenaar Joren Rietman bij Staphorst in de basis: ‘Er was veel motivatie, je wilt niet drie keer op rij verliezen’

Rietman is een van de nieuwe gezichten in de selectie van Staphorst, waar in de zomer veel spelers werden uitgezwaaid. De club polste hem al eerder. ,,Na het tweede kampioenschap van Dalfsen (2019, red.) heb ik met teammanager Niklas Hof gesproken. Ik studeerde nog, speelde in een vriendenteam en het ging ontzettend goed, dus dat vond ik nog niet het juiste moment. Daarna kwamen de coronajaren en vorig jaar spraken we weer. Ik ben inmiddels afgestudeerd, bij Dalfsen ging het vorig jaar wat minder, daarom besloot ik de stap te maken”, zegt de nieuwkomer.