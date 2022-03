Inhaalduel ZAC in eerste helft gestaakt, Be Quick'28 en SVM doen goede zaken

vierde klasse Frisse wind, maar gebrek aan trainings­uren breekt Ulu Spor op

Er zit muziek in het jonge elftal van Ulu Spor, maar de vierde klasse is op dit moment duidelijk te hoog gegrepen voor de flink verjongde Zwolse formatie. Zoveel is duidelijk na de 1-4 nederlaag tegen directe concurrent DAVO. Kwantitatief houdt het ook niet over met een selectie van veertien, vijftien man.

27 februari