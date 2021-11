Inhaalduels: bevrijdende zege voor Lemele, spectaculair gelijkspel in Wanneperveen

GA Eagles bekert op woensdag 15 december tegen Roda JC; PEC Zwolle en DVS’33 naar de dinsdag­avond

Go Ahead Eagles speelt op woensdag 15 december tegen Roda JC in de tweede ronde van de KNVB-beker. PEC Zwolle komt een dag eerder al in actie tegen MVV (20.00 uur). Dat maakte de nationale voetbalbond vandaag bekend.

10 november