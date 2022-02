Inhaalduels in het amateurvoetbal en handbalsters van Voorwaarts en Lettele spelen streekderby

In het handbal staat er daarnaast een streekderby op de rol. In Twello neemt Voorwaarts het zaterdag op tegen Lettele. Waar de afstand tussen beide plaatsen relatief klein is, daar is het verschil op de ranglijst groter. Voorwaarts is de huidige nummer drie van de tweede divisie A, Lettele bivakkeert op een tiende plaats. Een zege voor de thuisploeg lijkt op voorhand dan ook een zekerheidje, of neemt Lettele revanche voor de 19-34 nederlaag eerder dit seizoen?