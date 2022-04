Inhaalvoetbal: FC Ommen pakt kans om ZZVV te besluipen met twee handen aan

Noord

FC Ommen nadert de tweede plaats. Na de winst bij CSVC in Coevorden staat de formatie van coach Yves Heskamp een punt achter ZZVV uit Zuidwolde, met de wetenschap dat beide ploegen elkaar half mei nog treffen. Met de reeks van de fusieclub is ook niets mis, 8 zeges in 11 duels van dit kalenderjaar. Tegen de degradatiekandidaat ging het niet vanzelf, maar Runhart brak vlak na rust de ban en na een goal van topschutter De Groot - onderhand goed voor 19 doelpunten - zaten de punten wel in de tas. Bovendien werd de tweede periodetitel in de wacht gesleept, ook met dank aan de ongenaakbare koploper Nieuwleusen (27 uit 9).