Inhaalvoetbal: SV Zwolle dieper in de zorgen Dieze West scoort veel en geeft nog wat weg, BAS in degradatiegevaar

Tweede divisie

HHC is hard op weg om een historische prestatie te leveren. Na de winst tegen GVVV, de nummer laatst, ligt zelfs de tweede plaats in de tweede divisie nog in het verschiet. Daarvoor moet de formatie van trainer Bert van Hunenstijn nog wel Kon. HFC achterhalen, dat drie punten meer heeft. Het is typerend dat het duel tussen topteam en degradatiekandidaat binnen drie minuten wordt beslist. Daarvoor heeft HHC nauwelijks indruk gemaakt. Maar een goal hangt toch altijd wel in de lucht bij een ploeg in vorm. Fatima kopt, net als zaterdag in Noordwijk, na een corner van Jones in. Dan is het vrijwel meteen over en sluiten.