Inhaalvoetbal: Teuge licht kampioenskandidaat Dieren pootje

Door de inhaalwedstrijd op dinsdagavond uit tegen Teuge te winnen, had Dieren de koppositie in 3A kunnen pakken. Dat gebeurde niet. Teuge gooide vlak voor tijd roet in het eten door een fraai afstandsschot van Rick Smeets en doet door de 2-1 winst een goede stap richting klassebehoud. Uit den Bogaard sprak van een terechte overwinning: ,,Hier is niets aan gestolen. We speelden goed, hebben ze overrompeld door onze manier van druk zetten en konden dat de hele wedstrijd volhouden. Ook nadat we op achterstand kwamen, raakten we niet in paniek. Hoewel zij optisch wellicht beter waren, is dit voor ons een terechte beloning.”

3e klasse A: Teuge - Dieren 2-1 (0-1). 28. Gianluca van der Wulp, 63. Dave Bijsterbosch 1-1 (pen.), 90. Rick Smeets 2-1.