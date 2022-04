Inhaalwedstrijden: Weer een tik voor SV Zwolle, vijftiende verlies Ulu Spor, KHC zorgt voor sensatie tegen SVI, Be Quick'28 wint Zwolse derby

derde klasse Alex Sangers vierde zijn rentree bij Vaassen met een goal, maar was blijer geworden van drie punten

Het zit de voetballers van Vaassen even niet mee. In de wedstrijd tegen Colmschate leidde de ploeg van Fethi Ozerdogan lange tijd, tot ruim in blessuretijd de gelijkmaker viel: 1-1. Vaassen had de punten broodnodig om weg te raken uit de onderste regionen van de derde klasse D. Het mocht niet zo zijn.

10 april