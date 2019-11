Interne onrust is de grootste vijand van DVS’33

Hennie in 't Hof zwaaide van 2009-2014 bij DVS'33 de scepter en was daarmee de laatste trainer die het in Ermelo langer dan twee jaar volhield. De inwoner van Schalkhaar wordt door velen gezien als de grondlegger van het fundament waar DVS nog altijd op rust. De club werkte zich destijds uit de luwte van de eerste klasse op naar de hoofdklasse. DVS proefde in het laatste jaar van In 't Hof aan promotie, maar aan de uitschakeling in de nacompetitie door Ajax en Quick Boys werd destijds niet al te zwaar getild. Niets moest, alles mocht.