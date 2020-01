Introverte interim-trainer bewaart de rust bij DVS’33

De voetballers van DVS'33 kwamen vrijdag 3 januari aan in Portugal en keerden afgelopen maandag terug in Ermelo. Simon Ouaali (52) was vanaf 06.00 uur in de ochtend elf uur onderweg toen hij aan het eind van de middag thuiskwam in zijn woonplaats Abcoude. Hij is 'tevreden over een geslaagd trainingskamp'.