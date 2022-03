Invalbeurt van speler uit het vijfde is bij Loenermark wellicht voorbode voor komend seizoen

Twaalf duels, 36 punten: Epe is de ongenaakba­re koploper in de tweede klasse K

Twaalf wedstrijden, 36 punten. SV Epe stoomt op naar de titel in de tweede klasse K. Trainer Martijn de Haas was bijzonder opgetogen na de 6-0 zege van zijn ploeg op Beilen. ,,Dit was wat je noemt een complete zondag. Zelf wonnen we ruim én met goed voetbal én onze concurrent LSC 1890 verloor. Het kan niet op voor ons hier bij Epe.”

21 maart