Invaller Asse Visscher helpt Be Quick'28 aan de winst tegen ZAC: ‘Je moet het op zaterdag laten zien’

vierde klasse Zware blessure leidt vroegtij­dig einde in van derby tussen SEH en VEVO: ‘Allemaal aangesla­gen’

Wat een sfeervolle derby tussen SEH en VEVO had moeten worden, eindigde in zware mineur. Het duel in de vierde klasse werd na een half uur beëindigd vanwege een zware blessure bij VEVO-speler Jonas Faber. Die moest per ambulance van het veld.