Invaller Koopman helpt Wijhe voorbij Schalkhaar

Al na twee minuten konden de bezoekers juichen. Een aanval over de rechterkant belandde in de voeten bij Sidar Gunesli die wel raad wist met dit buitenkansje. Het beste spel kwam van Schalkaar, maar het meeste balbezit was voor de thuisploeg. De grootste kansen in die eerste helft waren voor de Deventenaren.

In de tweede helft kwam Wijhe veel beter voor de dag. Invaller Koopman bleek goud waard voor de ploeg van Rene Remie, want hij zorgde koud in het veld voor de gelijkmaker en even later stond hij aan de basis van de treffer van Ruiter. Ricardo Heerink zorgde voor het slotakkoord door een inzet van Ruiter die op de paal belandde, tot doelpunt te prolongeren.