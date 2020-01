Invaller Wassink kopt AZC richting de top

Ondanks dat er lang niks te vieren viel op sportpark de Hazenberg, was het duel vermakelijk om naar te kijken. Brummen deed vooral in de eerste helft zeker niet onder voor de ploeg uit Zutphen. De grootste kans in de eerste helft was dan ook voor de ploeg voor Mark Horsman, maar een poeier van Robin van Rheenen spatte uiteen op de lat. Pas laat in de tweede helft wist invaller Luc Wassink de ban te breken door een goede voorzet van Niek Ruumpol perfect binnen te koppen.