Invallers helpen Hatto Heim aan overwinning

In de tweede helft kwam Elnathan van Dijk in het veld voor de geblesseerde Twan van Rijssen. Met zijn snelheid en een goed schot zorgde Van Dijk voor meer aanvallend gevaar. ,,We hebben Elnathan vlak onder Maarten Teuben laten spelen”, vertelde trainer Hendri Rekers. ,,Daar is hij op zijn best.” En dat bleek: na een sterke actie van de andere invaller, Winand Meilink, schoot Van Dijk in de 70ste minuut snoeihard binnen.