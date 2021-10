Jaap Prinsen laat zich na zijn terugkeer weer gelden in de kleedkamer van ABS: ‘even lekker dollen met de jongens’

Hoe het kon dat een jonge fitte gast zoals Prinsen (23) al een tijd niet meer heeft kunnen voetballen? ,,Je weet het natuurlijk niet zeker, maar sinds we anderhalf jaar geleden op kunstgras zijn gaan trainen begon ik last te krijgen van mijn knie. Uiteindelijk ben ik van de fysio naar de sportarts gegaan en we kwamen erachter dat er wat kalk in de knie zat. Begin dit jaar moest ik nog rustig aan doen, maar ik kan inmiddels weer bijna hele wedstrijden spelen”, aldus de lachende Prinsen. In die anderhalf jaar zonder voetbal miste hij vooral de sfeer in de kleedkamer. ,,Even lekker dollen met de jongens. Ik zat in die periode dan wel in mijn spijkerbroek naast de trainer op de bank, maar dat is toch niet hetzelfde als er echt bij horen.”