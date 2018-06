Jacco Riemens (27) stopt: 'Ik wist dat dit er zat aan te komen'

'Straks krijgen we een risicoduel in het amateur­voet­bal'

19 juni Dit weekend waren er twee massale knokpartijen in het regionale amateurvoetbal. Een week hiervoor was het in Barchem ook al raak. Volgens de KNVB zorgt de spanning van de nacompetitie voor extra risico op vechtpartijen. Kunnen clubs hier iets tegen doen?