Jan Hooiveld met achterneef Jos naar Pelikaan S

In dat geval neemt Hooiveld in ieder geval Jan Hooiveld (31) mee. De aanvaller kreeg eerder dit seizoen te horen dat zijn contract in Genemuiden niet wordt verlengd. Hooiveld en Hooiveld komen allebei uit de opleiding van FC Emmen, maar speelden mede vanwege het leeftijdsverschil nog nooit samen. Als het tot een reünie in Oostwold komt, zal dat gebeuren in de eerste klasse. Pelikaan S is koploper in de tweede klasse J, met een straatlengte voorsprong op DESZ.