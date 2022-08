Jan Ras en SV Urk genieten van elkaar in galavoorstelling op De Vormt

derde divisie Kjelt Engbers wil ook in Staphorst dolgraag de bal hebben: ‘Ik ben blij dat ik hier de kans heb gekregen’

In januari leek Kjelt Engbers gewoon trouw te blijven aan Hoogeveen, de club uit zijn woonplaats. Het liep anders: enkele weken geleden kondigde Staphorst verheugd aan dat de multifunctionele speler bij hun club had getekend. En daar had Engbers zo zijn redenen voor.

24 juli