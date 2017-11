Jansen vertrekt als trainer bij Be Quick Zutphen

Lemelervelder wordt clubheld SC Lemele dankzij Eagles

20 november Jan Vlietstra is door SC Lemele gehuldigd als 'Clubheld van de Amateursport' in de gemeente Ommen. Na de thuiswedstrijd tegen Avereest werd het clubicoon zaterdag getrakteerd op een oorkonde, een mooie bos bloemen en een daverend applaus. De 76-jarige Lemelervelder is al lid sinds de oprichting in 1965. Hij voetbalde lang in het eerste elftal waarmee hij in 1968 kampioen werd, en werd daarna ook een zeer gewaardeerde vrijwilliger.