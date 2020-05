Jari Dunnink moet bij Wijthmen een vaste waarde worden

Dunnink (21) speelde in de laatste twee seizoenen in de eerste selectie van SVI, met vier doelpunten was hij in het kampioensjaar 2019 ook belangrijk voor de ploeg. In Wijthmen wil de jongeling een vaste waarde worden. ,,Ik wil mijzelf graag verder ontwikkelen en ik verwacht dat dat hier kan. Ik hoop dat we bovenin mee kunnen gaan doen en dat ik belangrijk kan zijn voor het team met onder meer assists en doelpunten.’’