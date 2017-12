Jarrisch Keizer langer trainer bij Olympia'28

Ook in de districtsbeker is de Hasselter equipe succesvol. Na de poulefase, waarin Olympia onder andere Swift’64 (de huidige koploper in de derde klasse) en tweedeklasser Unicum achter zich wist te houden, stuntten Keizer en co. door eersteklasser asv Dronten en Columbia (koploper in de tweede klasse) uit te schakelen.

Keizer is erg blij met de nieuwe overeenkomst. ,,Ik heb het uitstekend naar mijn zin bij Olympia’28”, reageert hij. ,,We hebben een leuke en enthousiaste spelersgroep waar naar mijn mening nog veel potentie in zit. Ik heb idee dat de club in beweging is en het is mooi om daar onderdeel van te zijn. Ik heb ooit gezegd dat Olympia een slapende reus is, die reus is door het enthousiasme van de hele vereniging nu wakker aan het worden is.”